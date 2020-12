Violenza donne: a Roma prorogata esposizione "Manifesti d'artista" all'Auditorium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prorogata fino al 10 gennaio l’esposizione, lungo il colonnato esterno dell’Auditorium Parco della Musica, delle opere di giovani studenti e studentesse contro la violenza di genere per l’iniziativa “Manifesti d’artista. 1522 - Roma per le donne” promossa da Roma Capitale, in collaborazione con il dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri e fondazione Musica per Roma. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L’iniziativa, partita il 23 novembre per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020 in modalità on line, sui siti di Roma Capitale e fondazione Musica per Roma, nel rispetto delle normative anti-Covid, è ospitata dal 7 dicembre nello spazio esterno dell’Auditorium Parco della Musica aperto al pubblico. I 20 manifesti sono stati realizzati da studentesse e studenti delle scuole e accademie di arte di Roma con il claim “Scelgo la libertà” e selezionati attraverso una call pubblica. L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, è promuovere i centri antiviolenza di Roma Capitale, attivi h24 e collegati al numero nazionale anti violenza e stalking 1522. I servizi antiviolenza offrono sul territorio cittadino consulenze specialistiche, protezione e supporto alle donne vittime di maltrattamenti, con percorsi individuali e servizi finalizzati alla riconquista della piena autonomia di vita. (segue) (Com)