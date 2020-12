Covid: Speranza, auspico nuove misure per evitare terza ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico "si sta riunendo proprio in questi minuti su richiesta del governo per poter valutare la situazione epidemiologica ed eventuali nuove misure". Lo ha detto al Tg3 il ministro della Salute, Roberto Speranza. "La mia opinione è chiara: queste misure possono essere utili e ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale a evitare che arrivi una terza ondata, e una nuova recrudescenza per cui pagheremo un prezzo ancora alto sia in termini di fermi che in termini di pressione sulle strutture sanitarie", ha sottolineato. Per quanto riguarda il periodo, Speranza ha spiegato: "Stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di Natale, che è il periodo più complicato". "Ascolteremo, come sempre con grandissima attenzione, i nostri scienziati. L’auspicio - ha concluso - è che nel giro di poco tempo si possano assumere ulteriori misure in grado di scongiurare una ipotetica terza ondata".(Rin)