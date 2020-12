Torino: protocollo contro l'usura, domani la firma in prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 15 dicembre, alle ore 11 sarà firmato digitalmente in prefettura a Torino il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura. Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, interverrà in apertura della riunione alla quale parteciperanno il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, i Prefetti del Piemonte, i vertici provinciali e regionali delle Forze di Polizia, nonché i rappresentanti delle Istituzioni firmatarie del Protocollo, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, i più popolosi Comuni del torinese, Associazioni di categoria, Confidi, Associazioni antiracket e Antiusura, Banche, Ordini e Collegi professionali. L’accordo, che è frutto di un proficuo confronto e della fattiva collaborazione con i firmatari ed in particolare con Associazione Bancaria Italiana, promuove l’ambizioso progetto di prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura, salvaguardando l’accesso al credito legale da parte degli operatori economici e delle famiglie, anche per la ripresa dell’attività economica. Un capitolo del Protocollo è dedicato infatti ad agevolare il più possibile la conoscenza e l’accesso agli strumenti creditizi pensati proprio per fronteggiare le conseguenze economico-finanziarie dell’emergenza sanitaria: fra le altre misure, è previsto che gli enti camerali e le associazioni di categoria assicureranno infatti il supporto alle Banche per contribuire ad una più approfondita conoscenza delle singole realtà aziendali/imprenditoriali che chiedono di accedere a finanziamenti. (segue) (Rpi)