Torino: protocollo contro l'usura, domani la firma in prefettura (2)

- Particolarmente apprezzabile è l’impegno assunto da ABI e dalle Banche aderenti di riscontrare, nei tempi più rapidi consentiti, e possibilmente nel termine di trenta giorni, le istanze presentate. Sono previste le figure del “facilitatore” presso le associazioni di categoria e i confidi, con il compito di far conoscere gli strumenti di prevenzione e solidarietà messi a disposizione dalla normativa e del “referente”, individuato da ogni Banca aderente, con il compito di seguire l'iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzazione dei fondi di prevenzione dell'usura e di interloquire con i Confidi e le Organizzazioni antiracket ed antiusura. In generale, le Banche e i Confidi aderenti al Protocollo si impegnano a svolgere in tempi rapidi l’iter per l’accesso ai finanziamenti e ai fondi e a prevedere, all'interno delle singole convenzioni da stipulare o da rinnovare, i moltiplicatori - sulla base dei quali computare la misura massima dei finanziamenti erogabili, nella misura minima di 2,5. Inoltre le Banche operanti nello specifico settore del microcredito si impegnano a incrementare la diffusione di tale strumento. (Rpi)