Lega: Salvini a segreteria, nessuno sconto a governo, al lavoro per grande Recovery italiano

- Nessuno sconto al governo e massimo impegno per proporre ricette costruttive per salvare l’Italia. E' quanto emerso - riferiscono fonti della Lega - dalla segreteria politica della Lega, radunata da Matteo Salvini nel pomeriggio di oggi a Roma (in presenza e in videoconferenza). Salvini ha sottolineato che "prima tolgono il disturbo Renzi, Conte e il Pd e meglio è. Il centrodestra è compatto ed è un’alternativa pronta a governare e aiutare l’Italia". Poi ha ricordato che questa mattina "il centrodestra ha proposto soluzioni economiche, mentre il governo parla di rimpasti e poltrone. Migliaia di persone protestano tutti i giorni contro il governo, la Lega e tutto il centrodestra stanno lavorando a un grande Recovery Plan per rilanciare il Paese senza bisogno di task force". Sindaci e governatori hanno lamentato - continuano le stesse fonti - l’incertezza causata da un governo che non sa decidere, "con indiscrezioni su nuove chiusure mentre hanno appena cambiato le restrizioni in molte regioni e i cittadini non sanno come comportarsi". (segue) (Rin)