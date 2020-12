Innovazione: con “Switch2Product” premiati 25 progetti del Politecnico di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Switch2Product è un ottimo esempio di trasferimento tecnologico Made in Italy", afferma Andrea Poggi, Innovation leader di Deloitte North & South Europe. "Come si dice spesso, l'Italia è un Paese ad alto potenziale innovativo, che, però, disperde molto del suo potenziale non riuscendo a trasformare le buone idee in soluzioni concrete per il business. Questo programma dimostra che, invece, una sinergia più stretta tra università, centri di ricerca, mondo accademico e imprese è possibile ed è determinante per lo sviluppo del trasferimento tecnologico". Con “Switch2Product” - prosegue Poggi - "possiamo favorire la creazione di un ecosistema italiano per l'innovazione dinamico e competitivo, coinvolgendo anche le pmi con limitate capacità di investimento. Frenate dalla loro struttura essenziale e, negli ultimi mesi, dal Covid-19, queste aziende, comunque parte delle eccellenze italiane, possono trovare nella ‘inclusione’ di start up e nella valorizzazione dei propri talenti, competenze e creatività il modo per far parte e rendere accessibile anche a loro il processo di innovazione del Paese che deve comunque interessare tutte le aziende che intendono giocare un ruolo nel processo di rilancio nell'ambito anche del Next Generation Eu". "I numeri in costante crescita e la qualità delle candidature a S2P, nonostante la criticità del momento storico che stiamo vivendo, ci confermano che le opportunità nascono nei momenti di crisi", afferma Andrea Sianesi, presidente di PoliHub. "Come PoliHub - prosegue - abbiamo un ruolo di grande responsabilità: sostenere le startup nel superare la valle della morte che separa le buone idee dal successo sul mercato. Per farlo possiamo contare sull'ecosistema Politecnico e sulla collaborazione dei nostri partner perché è sempre più evidente che un futuro migliore e più sostenibile non può non passare dall'innovazione". (com)