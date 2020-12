Imprese: Spada (Assolombarda), a rischio importanti pezzi della nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi sono di nuovo a rischio sopravvivenza importanti pezzi della nostra economia: a Monza e Lodi il 13 per cento e il 20 per cento delle aziende ritiene irrecuperabile il fatturato perso a causa della pandemia. Non possiamo permetterlo. Perché le imprese sono un pilastro essenziale per la tenuta e la crescita economica e sociale di un territorio. E senza crescita non può esserci né lavoro e né futuro”. Lo ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, intervenendo durante l'edizione 2020 di “TOP 500+ Monza Brianza e Lodi”. (Rem)