Lombardia: Sertori e Rolfi, da Regione 2,5 milioni per riqualificare area mercato di Rovato (Bs)

- La giunta di Regione Lombardia ha approvato l'accordo di programma per la riqualificazione dell'area mercatale del comune di Rovato, in provincia di Brescia, e la valorizzazione dell'intero comparto. Regione cofinanzierà, con un importo massimo di 2,5 milioni di euro, le opere e gli interventi previsti, volti a rafforzare il ruolo storico di "città degli scambi" tra pianura, il Sebino e la Valcamonica, nonché di porta privilegiata di accesso alle peculiarità paesaggistiche, ambientali, culturali ed economiche della Franciacorta. "Attraverso lo strumento della programmazione negoziata - spiega l'assessore agli Enti locali e alla programmazione negoziata, Massimo Sertori - Regione concorre con risorse importanti al rilancio di un territorio come quello di Rovato e mira a favorirne uno sviluppo adeguato al contesto". "Di fatto, facendo leva sul comparto del commercio - ha sottolineato Sertori - rafforziamo ulteriormente il collegamento tra Regione e territorio bresciano, soprattutto in una fase in cui la provincia di Brescia è risultata essere una delle realtà più colpite dalla pandemia". "La capitale della Franciacorta - aggiunge l'assessore all'Agruicoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi - necessita di un'area mercato innovativa, funzionale e adeguata a ospitare eventi di rilievo nazionale, partendo da 'Lombardia carne' che è un riferimento per la zootecnia italiana. La Regione aveva garantito il sostegno: impegno mantenuto. Questa è una svolta per Rovato". "Con questo accordo di programma, frutto di una grande sinergia tra la Regione Lombardia e il Comune di Rovato, sarà realizzato il mercato coperto, verranno sistemate le aree esterne, sarà riorganizzata la zona dei parcheggi e nel 2022 verranno sistemati anche il fossato e le mura del castello e i collegamenti stradali e ciclopedonali. Vogliamo creare un polo attrattivo - conclude Rolfi - e connetterlo con il territorio della Franciacorta in modo da ripristinare il ruolo di centralità che il mercato di Rovato storicamente ha sempre ricoperto per una zona conosciuta nel mondo per i vini e i prodotti agroalimentari". (com)