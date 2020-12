Recovery: Amendola, 20 miliardi per didattica e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spingiamo quasi a 20 miliardi di investimento per la didattica e la ricerca. Perché sappiamo che questo è il grande piano per il futuro, altrimenti non si chiamerebbe Next generation Eu". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo nel corso dell’assemblea di Confindustria Brescia. "Siamo una grande forza sia per le grandi imprese ma anche per il tessuto delle piccole e medie imprese", ha aggiunto ricordando che "c’è anche la scelta di investire sulla sanità". (Rin)