Cnel: Treu, da Ue netto cambio di passo su salari minimi (2)

- E dunque il presidente del Cnel ha spiegato: "La proposta stabilisce, inoltre, un tasso effettivo dei contratti collettivi nazionali che rispettino il minimo salariale, precisando che di questa protezione salariale, garantita dai contratti collettivi, debba godere direttamente o indirettamente almeno il 70 percento ei lavoratori e tutte le varie forme di lavoro, anche atipico. In tal senso, diventa fondamentale misurare e monitorare questo fondamentale dato". Quindi il responsabile del consiglio nazionale per l'economia e il lavoro Tiziano Treu ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "L'archivio dei contratti tenuto dal Cnel offre un adeguato strumento per verificare l'effettivo tasso di copertura ed è, pertanto, intendimento del Consiglio avviare un monitoraggio delle coperture attualmente risultanti". (Ren)