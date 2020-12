Lombardia: Rizzi, stretti accordi strategici con Perù per cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un memorandum di collaborazione con il Perù per la durata di tre anni. L'accordo, frutto di mesi di lavoro, è stato sottoscritto per Regione Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Christian Rizzi e, in video conferenza, per la Regione di La Libertad, dal governatore Manuel Felipe Llempén Coronel. "È un accordo - ha spiegato Alan Christian Rizzi - al quale abbiamo lavorato per mesi, con l'obiettivo di stabilire rapporti di collaborazione ad ampio spettro che in futuro si tradurranno in progetti strategici". Tra gli ambiti su cui si concentreranno le maggiori energie delle due Regioni, l'agroindustria, il settore manifatturiero e il turismo. "La sigla di questo accordo - ha sottolineato il sottosegretario - è per noi molto importante anche in ottica di rilancio dell'economia nella fase post Covid: l'America latina, e il Perù in particolare, costituisce un'ottima opportunità non solo per l'interscambio commerciale ma anche per il trasferimento tecnologico e di best practices". Regione Lombardia, infatti, sta puntando a consolidare e incrementare i rapporti di scambio con il Sud America. "In collaborazione con l'Ispi (Istituto studi politiche internazionali) - ha anticipato Rizzi - stiamo infatti organizzando una serie di incontri dedicati al Sud America e allo sviluppo di relazioni ancora più proficue con i Paesi latini". (com)