Tlc: Ericsson, traffico dati aumenterà di sette volte in Medio Oriente e Nord Africa

- Il traffico dati da dispositivo mobile si settuplicherà entro il 2026 nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena), dove gli abbonamenti aumenteranno del 15 per cento. Alla luce dei dati contenuti nell’ultimo rapporto sulla mobilità della svedese Ericsson, “è necessaria una buona connettività poiché la domanda continua a crescere”, ha dichiarato oggi durante un webinar Fadi Pharaon, presidente di Ericsson per l’area Mena. Secondo il funzionario, “investire nell’infrastruttura di rete e ottimizzare le assegnazioni per fornire un’ampia connettività 5G è tra i requisiti fondamentali per fornire una nuova era dell’uso di applicazioni e dispositivi da parte degli utenti”. Nella regione Mena, secondo il rapporto di Ericsson, il 30 per cento circa degli abbonamenti di telefonia mobile saranno Lte. Entro il 2026, la tecnologia Lte rappresenterà il 50 per cento degli abbonamenti e l’80 per cento dei contratti sarà per la banda larga. Gli abbonamenti 5G raggiungeranno quasi 1,4 milioni entro la fine del 2020, con la maggior parte nei paesi del Golfo. Entro il 2026 gli abbonamenti 5G dovrebbe essere circa 130 milioni, pari al 15 per cento degli abbonamenti di telefonia mobile. (Cae)