Brasile: Istituto Butantan rimanda invio risultati su efficacia vaccino CoronaVac alle autorità sanitarie

- Il governatore dello stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato che la consegna dei documenti con i risultati finali della ricerca sull'efficacia del vaccino anti-Covid CoronaVac all'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) sarà rinviata. Il dossier, che sarebbe dovuto essere consegnato domani, sarà inoltrato solo il 23 dicembre. "Abbiamo posticipato di una settimana per poter migliorare l'analisi dell'efficacia del vaccino. Il rinvio è positivo e non negativo. Non è per il rischio, ma per un vantaggio" ha detto il governatore in un'intervista a Radio Cbn. Il siero è sviluppato dalla società farmaceutica cinese Sinovac in collaborazione con l'istituto di ricerca scientifico Butantan, organismo legato al governo dello stato di San Paolo. Le autorità sperano di poter iniziare la campagna di vaccinazione nello stato a gennaio, qualora il vaccino venisse approvato dall'Anvisa. In un'intervista alla Cnn Brasile il coordinatore esecutivo del Centro di emergenza Covid dello stato, Joao Gabbardo, ha affermato che il ritardo nell'invio dei dati ad Anvisa non influisce sul programma fornito dal governo statale, intenzionato a iniziare la vaccinazione il 25 gennaio. (segue) (Brb)