Germania-Bielorussia: incontro Steinmeier-Tikhanovskaya oggi a Berlino

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha incontrato oggi a Berlino Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione in Bielorussia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, al termine dei colloqui, Steinmeier ha affermato il sostegno proprio e della Germania a quanti nell'ex repubblica sovietica “combattono disperatamente per la libertà” contro il capo dello Stato Aleksandr Lukashenko. “Da mesi ormai, la gente chiede con coraggio e con insistenza elezioni libere ed eque e la fine della violenza e della repressione di Stato”, ha dichiarato il presidente tedesco. Secondo Steinmeier, l'opposizione in Bielorussia “ha bisogno e merita la nostra attenzione, il nostro aiuto e il nostro sostegno”. A Berlino, Tikhanovskaya ha incontrato anche il presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, e il presidente della commissione Affari esteri del parlamento federale, Norbert Roettgen. (Geb)