Recovery: Amendola, presentazione piani a metà febbraio per ritardi dovuti a veti

- Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo nel corso dell’assemblea di Confindustria Brescia, ha chiarito che "non possiamo permetterci che le risorse che arriveranno dall’Europa vengano perse". Sui presunti ritardi del governo sul piano di resilienza, il ministro ha ricordato che il "vero ritardo è stato creato dai veti di alcuni paesi europei" che hanno creato "un mese di ritardo" e quindi la presentazione dei piani "non credo arriverà prima di metà febbraio, fine febbraio, ma spero prima. Ci auguriamo, ed è verosimile, che per primavera ci siano i primi fondi". Quel veto "purtroppo ci ha rallentato, ma non è responsabilità del nostro governo". (Rin)