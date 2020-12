Trasporti: Pizzul (Pd), oltre che su sanità giunta Fontana ha fallito anche su organizzazione Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se in Lombardia sono state interrotte le lezioni in presenza è perché è mancata l'organizzazione da parte della Regione". L'accusa viene dal capogruppo Pd al Consiglio regionale, Fabio Pizzul, che in una nota ricorda: "Il trasporto pubblico locale è la seconda competenza più importante della Regione, dopo la sanità. È un settore mai ritenuto davvero prioritario dalle varie giunte di centrodestra da Formigoni fino Fontana e i problemi del trasporto su ferro, con Trenord, e su gomma rimangono non risolti". "Il trasporto pubblico locale in Lombardia ha dimostrato in questi mesi tutte le sue carenze e se siamo finiti a vedere interrotte le lezioni in presenza per gli studenti lombardi, prima e in misura maggiore che nelle altre regioni, è perché non c'è stata un'adeguata organizzazione dei trasporti pubblici che Regione Lombardia avrebbe dovuto coordinare e indirizzare, ma non lo ha fatto", osserva Pizzul, che attacca: "dSiamo di fronte a un fallimento della giunta Fontana non solo sulla sanità ma anche sul trasporto pubblico locale, perché negli ultimi anni la Regione non ha fatto quel che doveva né per il trasporto su ferro né per quello su gomma, che trasporta ogni giorno la maggior parte dei pendolari". "Il settore del trasporto pubblico ha sofferto della mancanza di utenti da marzo in poi e ora deve affrontare i problemi dell'organizzazione del trasporto scolastico in modo efficiente e sicuro ma la politica della Regione è quella del gambero che anziché avanzare va indietro", aggiunge il capodelegazione Pd in commissione trasporti Gigi Ponti. (segue) (com)