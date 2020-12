Trasporti: Pizzul (Pd), oltre che su sanità giunta Fontana ha fallito anche su organizzazione Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso di Brescia - prosegue Ponti - è sintomatico, perché a fronte di quasi 17 milioni di passeggeri trasportati in più tra il 2012 e il 2019, anche grazie alla messa in funzione della metropolitana, non solo nel corso degli anni i finanziamenti regionali sono diminuiti, ma nel bilancio 2021 addirittura non ce n'è proprio traccia. Sul trasporto scolastico abbiamo chiesto più volte alla Regione di partecipare e governare i tavoli di confronto e di programmazione, ma è dovuto intervenire il governo per chiedere ai prefetti di svolgere questa attività". Partendo da questa considerazione il gruppo regionale del Pd, in vista del bilancio regionale 2021-23, ha avanzato alcune proposte, contenute soprattutto in ordini del giorno che valgono come indirizzi alla giunta regionale. Tra le proposte del Pd, il potenziamento del trasporto pubblico locale con l'anticipo di risorse per l'utilizzo di mezzi privati e alternativi; il ristoro ai pendolari dei mesi in cui non hanno fruito dell'abbonamento Trenord a causa delle misure anti-Covid. I dem chiedono anche di promuovere il potenziamento delle infrastrutture favorendo il trasporto delle merci su ferro; di incrementare l'offerta intermodale migliorando i poli della logistica, proponendo anche l'avvio di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una stazione in via Zama a Milano di collegamento logistico con l'ortomercato; e di sostenere politiche di rinnovo del parco mezzi circolante a favore di veicoli a minor impatto ambientale. Altre proposte, infine, riguardano la mobilità sostenibile e l'intermodalità, con l'adeguamento dei treni al trasporto bici e la realizzazione di velostazioni nei pressi delle stazioni ferroviarie e l'acquisto di mezzi di trasporto come biciclette, anche a pedalata assistita o elettrici, per i residenti in comuni inferiori a 50 mila abitanti. (com)