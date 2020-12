Commercio: Bordoni (Lega), solidarietà a esercenti Roma, governo ammazza economia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo blinda il Natale e ammazza l'economia locale, massima solidarietà per la Fiepet-Confesercenti di Roma Lazio oggi in piazza con il presidente Claudio Pica e altri esponenti dell'associazione di categoria". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, che aggiunge: "La ristorazione è sicura di giorno così come di notte, la prosecuzione della differenziazione oraria per la regolamentazione dell'attività sta solo causando enormi danni al settore e senza che questa misura possa trovare un reale riscontro nel piano di contenimento della pandemia. Ristoratori e agriturismi pagheranno un prezzo altissimo in queste festività. Le responsabilità maggiori di questa situazione sono senza dubbio in capo al governo ma da anche da Raggi e Zingaretti viene a mancare quel minimo e doveroso sostegno verso chi ha subito un pesante danno a livello economico, riducendo il numero dei coperti nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e fermando l'attività costretti a non lavorare dopo le 18. Gli affitti - sottolinea Bordoni - vanno avanti, come il pagamento della Cosap e della Tari, in molti non hanno la possibilità neanche di accedere a finanziamenti a lungo termine. Auspichiamo un ravvedimento urgente da parte del governo e non solo con le rassicurazioni, intanto faremo la nostra parte per portare in Assemblea capitolina la voce dei ristoratori e di tutta la catena dei fornitori che un governo di incapaci ha ancora una volta penalizzato invece di premiare". (Com)