Autostrade: Atlantia, cda convoca assemblea straordinaria il 15 gennaio per deliberare su scissione Aspi (2)

- Da allora - prosegue la nota - fatti salvi allo stato tutti i diritti spettanti al concessionario in base alla Convenzione unica del 2007 in caso di mancata sottoscrizione dell’Atto transattivo relativo al procedimento di presunto grave inadempimento riguardante Aspi e relativi allegati, sono proseguite le interlocuzioni tra Aspi e i ministeri competenti in merito all’aggiornamento del Piano economico finanziario (Pef) e all’Atto aggiuntivo alla Convenzione unica del 2007. Aspi ha trasmesso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19 novembre, una nuova versione del Pef tenendo conto delle indicazioni dell’Autorità di regolamentazione dei trasporti e, in data 21 novembre, una comunicazione con la quale si è dichiarata disponibile a sottoscrivere l’Atto aggiuntivo nel testo proposto dal Mit in data 2 settembre 2020; conseguentemente in data 25 novembre 2020 il tavolo tecnico interministeriale e Aspi hanno considerato concordemente conclusi i lavori in ordine all’Atto aggiuntivo e al Pef per i quali si attende ora il completamento dell’ordinario iter autorizzativo. In coerenza con quanto sopra il consiglio di amministrazione ritiene quindi che sia stata ora conseguita la disponibilità degli elementi necessari per assumere da parte dell’Assemblea una decisione pienamente consapevole e informata a tutela dell’interesse di tutti gli azionisti e stakeholder interessati. (Com)