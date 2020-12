Imprese: Monteverdi (Assolombarda), nonostante violenza covid imprese lodigiane hanno tenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I numeri ci dicono che le nostre imprese hanno tenuto: nonostante l’emergenza Covid all’inizio di quest’anno ci abbia messo alla prova in modo inaspettato e violento, il territorio lodigiano è stato tra i più performanti della Lombardia”. Lo ha dichiarato Francesco Monteverdi, Presidente della Sede di Lodi di Assolombarda, intervenendo durante l'edizione 2020 di “TOP 500+ Monza Brianza e Lodi”. “Questo – ha proseguito Monteverdi - ha una ragione profonda, i nostri pilastri e le nostre specializzazioni, che più ci hanno permesso di resistere allo shock pandemico, sono nelle radici del sistema produttivo del lodigiano, nelle nostre vocazioni,in particolare quella agroalimentare e quella farmaceutica. Ma non solo”. “In questi ultimi anni le nostre imprese hanno compreso molto bene che l’internazionalizzazione è una delle leve per la crescita. Su questo si deve fondare la nostra fiducia per rendere solide le opportunità di sviluppo per le imprese e per il territorio”.ha concluso Monteverdi.(Rem)