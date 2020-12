© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo nel corso dell’assemblea di Confindustria Brescia, ha auspicato che, in merito alla verifica di governo in corso, "si riusciranno a risolvere i problemi e a chiarire gli elementi da chiarire per il bene del Paese, anche alla luce della situazione attuale". (Rin)