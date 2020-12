Pa: Dadone, lavoro agile è nuova organizzazione del lavoro, uno strumento in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, annuncia che "sono state emanate le linee guida sul Pola, un ulteriore passo avanti sulla strada del lavoro agile a regime. Saranno lo strumento in mano alle amministrazioni grazie al quale organizzare, dal 2021, il lavoro in modo più attento e capillare, valutando obiettivi e risultati finali con una conseguente ricaduta positiva sull'erogazione del servizio al cittadino". L'esponente dell'esecutivo aggiunge su Facebook: "Molte volte in questi mesi mi è stato chiesto come avremmo valutato la produttività. Ecco, il decreto contiene a questo scopo indicatori di sviluppo e misurazione che vanno dal numero di dipendenti e giornate svolte in lavoro agile alla valutazione della performance organizzativa e individuale, fino agli impatti esterni, per l’utenza, l’ambiente e la collettività. Non identifico certamente nel lavoro agile la panacea di tutti i mali della Pa, lo ripeto da mesi: è una nuova organizzazione del lavoro, uno strumento in più per le Pubbliche amministrazioni. Potrà dare ottimi risultati con obiettivi chiari e un monitoraggio attento ai risultati. Iniziamo quindi - conclude Dadone - un percorso diverso da quello di reazione alla crisi pandemica, mettiamo a regime una modalità di lavoro che coinvolge strumenti, innovazione tecnologica, ma soprattutto un approccio culturale da Paese di serie A, perché le sfide che ci attendono e gli obiettivi che ci poniamo non lasciano margine a nulla di meno". (Rin)