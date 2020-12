Brasile: Petrobras annuncia avvio vendita 50 per cento concessioni in campo offshore di Marlim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da Petrobras, la mossa non rappresenta un'uscita dell'azienda nel Bacino di Campos. La società ha quindi ricordato che il progetto di rivitalizzazione del campo Marlim prevede l'installazione di tre nuove nuove piattaforme petrolifere offshore Fpso (unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico), di cui due sono attualmente in costruzione presso aziende cinesi. Il polo abbraccia i campo di Marlim, Voador, Marlim Leste e Marlim Sul. I primi due occupano una superficie di 339 chilometri quadrati e si trovano in acque con profondità compresa tra 400 e 1.050 metri, ad una distanza di circa 150 chilometri dal municipio di Macaé, sulla costa settentrionale dello stato da Rio de Janeiro. Marlim e Voador condividono l'infrastruttura di produzione e, tra gennaio e novembre 2020, hanno prodotto una media di 65.300 mila barili di petrolio al giorno e 885.000 metri cubi al giorno di gas. (segue) (Brb)