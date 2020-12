Brasile: Petrobras annuncia avvio vendita 50 per cento concessioni in campo offshore di Marlim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo di Marlim Leste si trova a circa 107 chilometri dalla costa di Cabo de Sao Tomé, ed è situato a un profondità compresa tra i 780 e i 2.000 metri. Da gennaio a novembre 2020, Marlim Leste ha prodotto, in media, 39.400 mila barili di petrolio al giorno e 633.000 metri cubi al giorno di gas. Il campo di Marlim Sul, in ultimo, si trova a circa 90 chilometri dalla costa nord di Rio de Janeiro, in acque con profondità tra gli 800 e i 2.500 metri. Nei primi 11 mesi dell'anno il campo ha prodotto, in media, circa 109.000 barili di petrolio al giorno e 2 milioni di metri cubi al giorno di gas. (segue) (Brb)