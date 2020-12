Rifiuti: Ama, porta a porta a Morena di Roma secondo modalità stabilite per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area di Morena, Vermicino Anagnina, come nel resto della città, Ama sta svolgendo i servizi di raccolta differenziata porta a porta sulla base delle modalità e delle frequenze stabilite, che sono state doverosamente adeguate alla situazione contingente derivata dall’emergenza Covid-19. È quanto si legge in una nota di Ama. Le modalità di raccolta adottate sono idonee a soddisfare le esigenze dei residenti - prosegue la nota -. Le frequenze di raccolta del modello porta a porta attivo, infatti, sono comunque in linea con quelle delle altre grandi realtà nazionali per i materiali indifferenziati; per i contenitori in plastica, alluminio, metallo; per carta, cartone, cartoncino, mentre addirittura superiori per l’umido. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente invita tutti i residenti a rispettare le modalità di conferimento previsto e i giorni-orari di esposizione dei contenitori per le diverse tipologie di rifiuto, assicurando nel contempo che tutti i materiali correttamente differenziati, e depositati in maniera idonea nei bidoncini assegnati, verranno avviati alle rispettive filiere di riciclo-recupero. Gli addetti Ama di zona - conclude la nota - continueranno ad assicurare il massimo sforzo per garantire i migliori standard qualitativi di servizio nell’esclusivo interesse delle esigenze dei residenti. (Com)