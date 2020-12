Coree: parlamento Seul approva legge contro i volantini anti-comunisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Corea del Sud ha approvato oggi una legge che criminalizza il lancio di volantini anti-comunisti verso il Nord, nonostante la disposizione sia stata fortemente criticata da una parte dell’opposizione che teme costituisca una limitazione della libertà d’espressione. A favore della legge, riferiscono i media locali, si sono espressi 187 deputati, per lo più esponenti del Partito democratico (Dp) al governo in Corea del Sud e a favore della politica di dialogo con Pyongyang perseguita dal presidente Moon Jae-in. Molti parlamentari dell’opposizione, invece, non hanno partecipato al voto dopo aver cercato di ritardarlo il più possibile con diverse pratiche ostruzionistiche. È la prima volta che il parlamento della Corea del Sud approva un disegno di legge che vieta formalmente ai civili di lanciare volantini e aquiloni con messaggi anti-comunisti al di là della frontiera con il Nord. In precedenza, il governo sudcoreano aveva bandito tali attività solo nei periodi di maggiore tensione con Pyongyang. (Cip)