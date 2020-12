Umbria: via libera in commissione al bilancio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima commissione dell’assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato (con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione) il documento di economia e finanza regionale 2021-2023. Ad illustrare il Defr, come si legge in una nota, è stata la presidente della Regione, Donatella Tesei. Inoltre i commissari hanno approvato a maggioranza anche l’autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno 2021, atto illustrato dall’assessore Paola Agabiti. (Ren)