Ue-Ucraina: ottavo incontro su conseguenze annessione Crimea e Sebastopoli

- Si è tenuto oggi l'ottavo incontro, in videoconferenza, tra Unione europea e Ucraina in merito alle conseguenze dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che la riunione si è svolta a livello di alti funzionari dei servizi europei per l'azione esterna e della Commissione europea e rappresentanti dell'amministrazione ucraina. Nell'incontro, l'Ue e l'Ucraina hanno fornito aggiornamenti sulle rispettive politiche nei confronti della Crimea e di Sebastopoli, comprese le misure restrittive, e hanno accolto con favore gli sforzi diplomatici tesi a ripristinare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. L'Ucraina ha inoltre presentato il concetto di una "piattaforma internazionale della Crimea". I partecipanti hanno anche affrontato la cooperazione nelle sedi internazionali e le questioni di diritto internazionale ed è stato sottolineato il grave deterioramento della situazione dei diritti umani nella penisola, a cui è ancora negato l'accesso alle organizzazioni internazionali e agli attori dei diritti umani. Entrambe le parti hanno anche scambiato opinioni sulla situazione della sicurezza e sulla crescente militarizzazione della penisola da parte della Federazione Russa. "L'Ue non riconosce e non riconoscerà l'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione russa. E rimane impegnata ad attuare pienamente la sua politica di non riconoscimento", ha dichiarato il Seae in una nota. (Beb)