Italia-Danimarca: opera di Alberto Garutti installata presso Istituto cultura di Copenaghen

In occasione della giornata del Contemporaneo, lo scorso 7 dicembre l'opera di Alberto Garutti "Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora" è stata installata nel giardino dell'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen. Come riferisce un comunicato, l'opera consiste in una lastra di pietra della Majella inserita nel prato, sulla quale è incisa la frase che ognuno può far propria. Installata a partire dal 2004 in varie città, crea ogni volta relazioni e traiettorie invisibili tra i diversi luoghi. Questa rete di opere sparse è la metafora di una società complessa e costruisce una mappa di innumerevoli viaggi, esistenze e relazioni. È un lavoro che nella diffusione prende maggiore consistenza, si pone in contrasto con il sistema dell'arte imperante, che valorizza l'opera unica, e volutamente non reca la firma dell'autore. "Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora" è un'installazione site-specific realizzata per l'Istituto italiano di cultura di Copenaghen in collaborazione con l'Associazione per l'Arte Contemporanea Zerynthia. A partire dal 2004, diverse versioni della stessa opera sono state installate presso l'aeroporto di Milano-Malpensa, la stazione di Milano-Cadorna, piazza S.M. Novella a Firenze, il Lac di Lugano, la Serpentine Gallery di Londra e la biennale di Kaunas, creando ogni volta una relazione particolare con il contesto circostante.