Italia-Danimarca: opera di Alberto Garutti installata presso Istituto cultura di Copenaghen (3)

- "Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora" incarna contemporaneamente un carattere di site-specificity e di ubiquità, di scala micro e macro. “Le mie opere sono progettate per essere destinate a un luogo preciso – afferma l’artista – e al tempo stesso cercano la massima dispersione. […] Urbanistica e dettaglio hanno una radice comune, e credo di poter dire che una dimensione scaturisca dall’altra e viceversa; si tratta di due differenti approcci allo spazio, che si scambiano i ruoli durante il progetto dell’opera.” (Stefano Boeri, Alberto Garutti, Hans Ulrich Obrist, in “Tre tentativi per un catalogo ragionato dell’opera di Alberto Garutti”, Kaleidoscope Press, Milano 2010) L’opera vive quindi della sua propagazione e per questo non se ne possono conoscere i limiti: è un lavoro che nella diffusione prende maggiore consistenza e si pone in contrasto con il sistema dell’arte imperante, che valorizza l’opera unica. L’installazione site-specific si unisce alla collezione permanente di arte contemporanea italiana dell’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen, di cui fa già parte l’opera “Astratti furori” di Felice Levini. Il progetto, finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’arte italiana, è volto alla creazione di un parco scultoreo nel giardino antistante la sede dell’Istituto, in cui l'interazione tra l’architettura, la natura, il mutare del tempo e delle stagioni rendano la fruizione delle opere un’esperienza unica, ogni volta diversa. (segue) (Com)