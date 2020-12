Expo 2020: domani webinar su opportunità imprenditoriali per aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani il webinar "Le opportunità di Expo 2020 Dubai per il sistema imprenditoriale italiano", organizzato dal Gruppo Bracco insieme a partner come i cluster nazionali Alisei - cluster nazionale scienze della vita Alisei, e Clan - Cluster agrifood nazionale. Con il webinar "Beyond Research and Innovation, Bracco si prepara a Expo 2020 Dubai”, che si inserisce nel quadro delle azioni di avvicinamento a Expo 2020 Dubai, il Gruppo Bracco è impegnato in un palinsesto di eventi e iniziative all'interno del Padiglione Italia sul futuro della medicina, prevenzione e corretta alimentazione, e sarà uno dei protagonisti sui temi delle life sciences nel palinsesto nazionale. Al webinar di domani 15 dicembre parteciperà, oltre alla presidente Diana Bracco e al Commissario generale di Expo Dubai, Paolo Glisenti, l’ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, che presenterà le opportunità di Expo 2020 Dubai per il sistema imprenditoriale italiano. A seguire la tematica “Covid-19, la ricerca: sistema emiratino e italiano a confronto”. Per la registrazione clicca al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/3064826401677806607 (Res)