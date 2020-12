Famiglia: Fontana, è al centro delle scelte e delle politiche lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso avvio oggi, con il primo incontro in streaming, gli 'Stati Generali' della famiglia, a cui hanno preso parte, oltre al governatore Attilio Fontana e all'assessore regionale Silvia Piani, il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti, il vicario della Diocesi di Milano Luca Bressan, il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo. Presenti anche Simone Pillon, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano e Alessandro Galimberti, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Nel corso dei lavori, si è parlato di bisogni emergenti, di denatalità, di conciliazione vita-lavoro, di revisione degli strumenti a livello nazionale e regionale. "Regione Lombardia - ha affermato il presidente Attilio Fontana, portando il suo saluto - mette da sempre al centro delle proprie scelte e delle proprie politiche, la famiglia, che è nucleo sociale imprescindibile per lo sviluppo, la tutela e il supporto dell'individuo. Da qui l'istituzione di un Assessorato ad hoc. E poi, negli ultimi mesi, la predisposizione di un 'Pacchetto Famiglia', provvedimenti mirati a dare immediato respiro a chi è stato provato dal Covid, che è la prova di come, creando iniziative efficienti, è possibile non lasciare indietro nessuno". "Quella odierna - ha continuato il governatore - è quindi una tappa importante per avviare un laboratorio progettuale che porterà alla sistematizzazione di un quadro normativo davvero rispondente ai bisogni attuali delle famiglie, anche alla luce del difficile periodo che hanno vissuto nel corso di questo anno drammatico". Come evidenziato anche dai dati statistici, infatti, la pandemia è stato un acceleratore culturale fortissimo, che ha modificato stili di vita, abitudini e relazioni, ponendo le famiglie di fronte a improvvise fragilità e lutti, ma anche a sfide nuove e sconosciute, dall'attuazione dello smart working all'assistenza ai figli nella gestione della didattica a distanza. (segue) (Com)