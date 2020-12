Famiglia: Fontana, è al centro delle scelte e delle politiche lombarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri a disposizione dell'Istat raccontano un vero e proprio inverno demografico. Il saldo tra i morti e i nati non è mai stato così sfavorevole e, il dato 2020 sull'aspettativa di vita, in Lombardia, ci dice che è tornata indietro di 20 anni. La paura ha generato denatalità, ma anche de-progettualità, se è vero che anche i matrimoni, in questo anno difficile, sono diminuiti del 60%. "Da questa prima e proficua plenaria - ha spiegato l'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani - sono emersi gli spunti che genereranno il lavoro intenso che porteremo avanti nei prossimi mesi attraverso dei tavoli tematici. È stato un incontro di prospettiva che ha avuto il merito di gettare le basi del percorso per riformare la legge lombarda sulle politiche familiari". "È chiaro che si tratta solo del primo passo - ha puntualizzato Piani - Servirà, tuttavia, a portare avanti un'attività di confronto molto più articolata di revisione di una legge ormai obsoleta, che non è più adatta a rispondere ad esigenze che con gli anni sono profondamente mutate, come cogliamo attraverso le richieste che ci arrivano ogni giorno dai nostri portatori d'interesse, che sono i membri delle famiglie lombarde. Per ammodernare l'impianto in un'ottica più attuale e giungere ad un documento finale di sintesi, occorrerà dunque, come abbiamo accennato oggi, affrontare i temi della denatalità, del lavoro al femminile, delle famiglie monogenitoriali, dei genitori separati, dell'adozione, delle nuove fragilità, inserendo, a pieno titolo, in questo processo di revisione, tutti gli attori che ne sono ogni giorno coinvolti, dai rappresentanti dell'associazionismo familiare, ai sindacati, dagli enti locali, alle banche, sino alle aziende, che danno lavoro alle mamme e ai papà. Sono convinta che serva, oggi più che mai, un approccio multidisciplinare alle tematiche familiari". (Com)