Sanità: Ciacciarelli (Lega), nessuna risposta su costi presidi Anagni, Pontecorvo e Ceccano

- "Sono trascorse diverse settimane e ancora non ho ricevuto un riscontro alla mia richiesta di accesso agli atti per conoscere i costi della casa della salute di Anagni, Pontecorvo e Ceccano. Ho richiesto alla Asl di Frosinone l'accesso agli atti relativi ai costi di gestione dall'inizio dell'anno 2020; tutta la documentazione degli ultimi dieci anni, comprendente le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, gli adeguamenti ordinari e straordinari. Di queste strutture i cittadini devono conoscere i costi dei macchinari, dei farmaci, delle pulizie, della manutenzione ordinaria". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. "Da tempo sto conducendo una battaglia per la loro riconversione, in quanto così come sono costano, e non coprono l'offerta sanitaria in toto, perché sono stati depauperati di ogni mezzo. Come mai non si prende neanche in considerazione l'idea di riconvertirli? Almeno questi costi avrebbero un senso e i cittadini sarebbero curati meglio. Per queste motivazioni ho chiesto di conoscere i costi di queste strutture - spiega -. Spero, mi auguro, che almeno per l'anno venturo si decidano a darmi una risposta. Parliamo della sanità di un'utenza molto vasta, e si sa, quando si tratta di questo tema, il tempo non aspetta", conclude. (Com)