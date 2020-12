Lombardia: Baffi (IV), Regione metta in agenda tema ricerca per riorganizzare modello città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia deve mettere in agenda il tema della ricerca per la riorganizzazione del modello delle città lombarde, contribuendo con voce autorevole a individuare forme innovative e alternative di servizi e di strutturazione urbana". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Italia Viva, Patrizia Baffi rilevando che “le nostre città dopo il Covid non potranno più essere le stesse, riuscire a far ripartire la nostra Regione verso uno sviluppo più sostenibile richiede un mutamento di prospettiva e l'adozione di una visione sistemica anche nel definire politiche e strategie urbanistiche e territoriali, oltre che di nuova organizzazione dei servizi, e necessita del protagonismo dei giovani in quanto in gioco è il loro futuro". "Sul tema – prosegue la consigliera - ho depositato uno specifico ordine del giorno per la discussione di bilancio che sarà affrontata in aula questa settimana, in cui chiedo di promuovere concorsi di idee, consultazioni su open innovation, tavoli tematici che affrontino le attuali problematiche e sviluppino proposte concrete impegnando la giunta regionale a coinvolgere nello studio e nella formulazione delle proposte, oltre agli esperti e agli stakeholders, soprattutto i giovani, gli universitari, quali fruitori di questa nuova organizzazione e socialità". (Com)