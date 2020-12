Commercio: protesta esercenti in piazza a Roma contro governo, "gli untori non siamo noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chef, cuochi, ristoratori, gelatieri e gestori dei pubblici esercizi di Roma si sono radunati questo pomeriggio in piazza del Pantheon per un sit-in di protesta contro i provvedimenti adottati dal governo, a causa dell'emergenza Coronavirus. Il presidio è stato promosso da Fiepet-Confersecenti di Roma e Lazio. In segno di protesta, davanti l'imponente monumento del Pantheon, i dimostranti si sono disposti su file ordinate e distanziati con indosso la mascherina, in rispetto delle regole anti Covid, sventolando bandiere dell'associazione degli esercenti e tenendo in mano dei cartelli con su scritto: "Gli untori non siamo noi", "Nuovi crediti per ripartire", "Ristorazione=sicurezza" e "Fiscalità più equa". Ad animare la protesta anche l'inno di Mameli intonato dai manifestanti. (segue) (Rer)