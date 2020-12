Commercio: protesta esercenti in piazza a Roma contro governo, "gli untori non siamo noi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esercenti hanno tenuto a ricordare il valore economico e sociale del settore e a chiedere alle Istituzioni il necessario sostegno per non fallire. "La filiera dell'agroalimentare è in grande difficoltà economica, ancora oggi ritardano ad arrivare i ristori e manca un sostegno alle imprese romane e laziali - hanno ammonito gli esercenti -. La chiusura dopo le 18 di ristoranti, bar, gelaterie, pizzerie al taglio e street food, sta mettendo in pericolo aziende e lavoratori. Oggi siamo in piazza per portare proposte al governo Conte". In particolare, il presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, Claudio Pica ha spiegato che "oltre alla riapertura dopo le ore 18, ovviamente con i protocolli di sicurezza adeguati, chiediamo: fiscalità di vantaggio a favore delle imprese che hanno avuto una contrazione del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 50 per cento. Inoltre, decontribuzione per tutti i dipendenti in forza all'azienda, qualunque sia la data di assunzione e l'inquadramento". (segue) (Rer)