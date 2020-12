Commercio: protesta esercenti in piazza a Roma contro governo, "gli untori non siamo noi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre richieste sono: "la cassa in deroga per tutti i dipendenti in forza all'azienda; il credito d'imposta per gli affitti e stop agli sfratti per tutto il 2021. Moratoria per tutto il 2021 per mutui e finanziamenti per imprese e persone fisiche; utilizzo dei fondi europei per favorire la riconversione delle aziende del commercio con meccanismo analogo a quello utilizzato dall'industria", ha spiegato ancora Pica, chiedendo al governo anche "l'esenzione totale dal pagamento del Cosap (canone di occupazione del suolo pubblico) per tutto il 2021. Infine, il credito con l'erogazione veloce a tutte le imprese già beneficiarie del finanziamento dei 25 mila euro di una ulteriore somma minima di 50 mila euro. Garanzia statale al 100 per cento. Restituzione in 15 anni con pre-ammortamento di 2 anni". "Questa pandemia - ha sottolineato Pica - durerà forse un altro anno, è impensabile che il governo Conte continui a vessare tutte queste persone, non ce la fanno più. Anche i dipendenti stanno guadagnando il 52 per cento del loro stipendio mensile. È un danno per tutte le famiglie che passeranno un Natale brutto. Quindi grazie al governo Conte che ci sta uccidendo", ha concluso. (Rer)