Etiopia: riaperto lo spazio aereo nella regione del Tigrè

- L'Autorità per l'aviazione civile etiope ha annunciato oggi la riapertura dello spazio aereo nella regione del Tigrè a partire dalle ore 14:00 (le 12:00 italiane) di oggi. Secondo quanto affermato in una nota, tutti gli aeroporti nello spazio aereo della regione sono stati autorizzati a ripristinare i collegamenti ed i servizi di volo. La notizia giunge dopo che ieri la compagnia Ethio Telecom ha annunciato la ripresa dei servizi vocali mobili nelle città di Macallè e Mai Ceu, nella regione del Tigrè, teatro dell’offensiva lanciata lo scorso 4 novembre dalle forze federali etiopi. “A seguito di sforzi coordinati e concertati, siamo riusciti a ripristinare i servizi vocali mobili nelle città di Macallè e Mai Ceu”, ha affermato la società in una nota, precisando che sono in corso gli sforzi per riabilitare tutte le linee di trasmissione danneggiate e che sta collaborando con la compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica Eeu per realizzare il completo ripristino dei servizi di telecomunicazione nella regione. Nei giorni scorsi Ethio telecom aveva annunciato il ripristino completo dei servizi nella città di ad Alamata e di quello parziale nelle aree di Dansha, Humera, Maykadra, Turkan, Maytsebri e Korem. Il governo di Addis Abeba ha annunciato all’inizio di dicembre la conclusione ufficiale delle operazioni militari nel Tigrè, iniziate lo scorso 4 novembre per smantellare le postazioni del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf).(Res)