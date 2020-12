Nagorno-Karabakh: presidente Artsakh rifiuta incontro con copresidenti Gruppo di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro del presidente della repubblica dell'Artsakh (così si definisce l’autoproclamata della repubblica del Nagorno-Karabakh), Arayik Haroutyunyan, con i copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce è stata annullata per l'assenza del copresidente russo. Lo ha riferito oggi il portavoce del presidente, Vahram Poghosyan. "L'incontro è stato annullato su iniziativa della parte armena. Il motivo è che il copresidente russo non partecipa alla visita nella regione", ha detto Poghosyan. Il copresidente statunitense del Gruppo di Minsk dell'Osce, Andrew Schofer, e l’omologo francese, Stephane Visconti, sono arrivati domenica a Erevan per colloqui programmati con i vertici istituzionali armeni. Il giorno prima, Schofer e Visconti hanno tenuto dei colloqui a Baku con il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev. (Rum)