Usa: borse in rialzo dopo progressi su nuovo pacchetto di aiuti e somministrazione primi vaccini

- Le borse statunitensi hanno aperto in rialzo sull’onda dell’ottimismo generata dagli ultimi sviluppi positivi sugli stimoli fiscali e dall’inizio della somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. L’indice Dow Jones ha guadagnato lo 0,7 per cento, quello S&P 500 lo 0,6 per cento e il Nasdaq lo 0,8 per cento. Il rialzo giunge dopo che ieri i legislatori statunitensi hanno mostrato una crescente volontà di raggiungere un compromesso sulle questioni più controverse che hanno ostacolato l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti anti-Covid. Secondo fonti citate dal quotidiano "The Hill", un gruppo bipartisan di parlamentari del Congresso federale intende presentare il disegno di legge già oggi, 14 dicembre. La proposta prevede lo stanziamento di un pacchetto di 908 miliardi di dollari suddiviso in due provvedimenti distinti: un primo, del valore di 160 miliardi di dollari, include le voci più controverse del pacchetto di stimoli economici, ovvero più finanziamenti per Stati e amministrazioni locali indebitati e tutele in loro favore contro le cause legali relative alle misure di chiusura delle attività economiche e di distanziamento sociale; la seconda proposta, dal valore complessivo di 748 miliardi di dollari, includerà invece le misure che godono di un sostegno parlamentare più vasto, come un nuovo ciclo del programma Paycheck Protection Program per il sostegno alle piccole imprese, nuovi sussidi alla disoccupazione, e un aumento delle risorse per la distribuzione dei vaccini, i test diagnostici e le scuole. Parallelamente ai progressi sul nuovo pacchetto di stimolo economico, a rendere euforiche le borse c’è poi la notizia che la casa farmaceutica Pfizer ha iniziato a spedire il suo vaccino contro il Covid-19 negli Stati Uniti, inviando camion da uno stabilimento del Michigan. La prima somministrazione del vaccino è avvenuta oggi a Sandra Lindsey, infermiera del reparto di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center di New York. L'operazione è avvenuta in diretta durante una conferenza stampa del governatore di New York, Andrew Cuomo. (Nys)