Covid: Voltini (Coldiretti Lombardia), su crisi suini serve sforzo comune per tutela filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve uno sforzo comune che coinvolga i soggetti a tutti livelli, per definire misure strategiche necessarie a tutelare una filiera centrale dell’agroalimentare italiano, con la Lombardia che rappresenta la prima realtà per numero di capi allevati a livello nazionale”. È quanto afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, in occasione del nuovo incontro del tavolo interregionale per la crisi della suinicoltura tra le regioni Lombardia ed Emilia Romagna. Sulle stalle italiane dove si allevano i maiali per le produzioni di prosciutti e salami della tradizione Made in Italy – spiega la Coldiretti Lombardia – si è scatenata una vera e propria tempesta perfetta per l'effetto combinato delle difficoltà del canale Horeca, con il calo degli acquisti da parte della ristorazione a causa del Covid, e della peste suina, che ha sconvolto il mercato europeo delle carni suine, inondato dalla produzione tedesca dopo la chiusura delle frontiere cinesi ai prodotti teutonici. In questo scenario il prezzo dei suini si è ridotto da marzo a giugno di oltre il 36 per cento, e da ottobre a novembre di oltre il 17 per cento, mentre sono contestualmente aumentate le materie prime per l’alimentazione degli animali. Di fronte a questa situazione, Coldiretti ha chiesto di inserire nella Legge di Bilancio la completa compensazione dell’Iva per i produttori di carne suina, portando l’aliquota di compensazione dal 7,95 per cento al 10 per cento, ma per sostenere il settore occorre anche far arrivare velocemente alle aziende i fondi stanziati nell'ambito delle misure anti-Covid. (segue) (Com)