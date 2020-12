Covid: Voltini (Coldiretti Lombardia), su crisi suini serve sforzo comune per tutela filiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un’ulteriore opzione da prendere in considerazione – prosegue Voltini – potrebbe essere quella di prevedere per l’Ocm delle carni suine un premio accoppiato come quello previsto per la linea vacca – vitello”. “In un momento di incertezza come questo – continua Voltini –, per tutelare l’eccellenza delle nostre produzioni, diventa ancora più importante attuare sistemi che verifichino la tracciabilità della materia prima, cosa che il Sistema di Qualità Nazionale non garantisce”. E proprio in tema di trasparenza, l'applicazione della legge sull'etichettatura d'origine delle carni suine trasformate, fortemente voluta dalla Coldiretti, andrà a garantire la valorizzazione dei prodotti realmente Made in Italy. “Ma a preoccupare gli allevatori – continua la Coldiretti Lombardia – è anche il rischio di ingresso della Peste Suina Africana sul territorio nazionale contro la quale è necessario tenere alta la guardia fino al blocco delle importazioni di animali vivi da zone che possano rappresentare una minaccia veicolata dai cinghiali, di cui è fondamentale il contenimento della popolazione”. “In Lombardia – conclude la Coldiretti regionale – si allevano oltre 4 milioni di suini, pari alla metà del totale nazionale, concentrati prevalentemente nelle province di Brescia, Mantova e Cremona”. (Com)