Nord Macedonia: premier Zaev, adesione Ue rimane priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 100 giorni della sua attività il governo della Macedonia del Nord ha lavorato duramente per superare tutti gli ostacoli posti dalla Bulgaria verso la prima conferenza intergovernativa nei negoziati di adesione all'Unione europea. Lo ha detto il primo ministro macedone Zoran Zaev, nella conferenza stampa oggi a Skopje per i primi 100 giorni del secondo governo da lui guidato formatosi dopo il voto dello scorso luglio. Il premier macedone ha auspicato che nelle prossime settimane ci possa essere il definitivo superamento della questione aperta con la Bulgaria per l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue. "Una membership attiva nella Nato e una forte volontà di iniziare con successo i negoziati di adesione all'Ue rimangono le nostre priorità chiave", ha dichiarato Zaev dopo aver elencato alcuni risultati raggiunti dal suo governo in ambito socio-economico e dopo aver sottolineato l'importanza della sfida posta dalla pandemia anche nell'ottica della conseguente crisi economica. (segue) (Seb)