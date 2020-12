Nord Macedonia: premier Zaev, adesione Ue rimane priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Bulgaria non dovrebbe tenere in ostaggio il processo di allargamento dell'Unione europea", ha dichiarato il ministro per gli Affari europei tedesco, Michael Roth, scrivendo un articolo sul quotidiano "Die Welt" secondo quanto riportato dalla stampa macedone. "Il rispetto degli accordi bilaterali è la condizione per un via libera da parte della Bulgaria all'avvio dei negoziati Ue per la Macedonia del Nord", ha detto nei gionri scorsi la ministra degli Esteri di Sofia, Ekaterina Zaharieva, per l'emittente tedesca "Ard". Il rifiuto della Bulgaria di accettare l'avvio dei colloqui di adesione della Macedonia del Nord all'Unione, ha detto la ministra, è dovuto principalmente alla mancanza di "garanzie per le relazioni di buon vicinato e l'attuazione degli accordi bilaterali". Zaharieva ha fatto riferimento al Trattato di amicizia e buon vicinato firmato tra Sofia e Skopje nel 2017. Il Trattato prevede, tra le altre cose, di istituire una commissione mista sulle questioni storiche per risolvere le questioni aperte. La commissione, ha osservato la ministra, non è però riuscita a svolgere questo compito e ciò si è verificato nonostante Skopje "abbia firmato una dichiarazione secondo cui abbiamo una storia comune che ci unisce e non dovrebbe dividerci". Sofia , ha concluso la ministra, insisterà affinché "le sue preoccupazioni siano incluse nel quadro negoziale per l'adesione della Macedonia del Nord all'Ue". (segue) (Seb)