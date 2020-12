Nord Macedonia: premier Zaev, adesione Ue rimane priorità (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier macedone Zoran Zaev ha teso una mano alle autorità bulgare in un'intervista concessa ai media di Sofia il 25 novembre. In quell'occasione Zaev ha dichiarato che la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno una storia comune e che Goce Delcev è un rivoluzionario sia per i bulgari che per i macedoni. Il premier ha anche affermato che la Bulgaria "non è fascismo", in riferimento agli eventi della Seconda guerra mondiale e all'occupazione bulgara, allora alleata dei nazisti, in territorio macedone. Le dichiarazioni hanno suscitato la reazione del presidente macedone Stevo Pendarovski, che in un'intervista a "Deutsche Welle" ha dichiarato che la disputa fra Macedonia del Nord e Bulgaria sul patrimonio storico nazionale può essere risolta solo se la dignità "sia del popolo macedone che di quello bulgaro" viene costantemente rispettata. (segue) (Seb)