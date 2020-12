Cina-Somalia: scambio messaggi fra presidenti Xi e Farmajo per i 60 anni di relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, e il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo" si sono scambiati oggi messaggi di congratulazioni in occasione del 60mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche bilaterali. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", nel suo messaggio Xi ha affermato che Cina e Somalia si sono sostenute e comprese a vicenda sin dalla creazione dei loro legami diplomatici, osservando che dallo scoppio della pandemia le due parti hanno lavorato insieme per contenere il virus. La Cina attribuisce grande importanza ai legami bilaterali, ha detto Xi, aggiungendo che di essere disponibile a lavorare con l'omologo somalo per approfondire la cooperazione tra i due Paesi nel quadro dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi. Secondo quanto riferito, il presidente somalo ha affermato che la Somalia e Cina saranno "amici per sempre", affermando che il rapporto amichevole e la cooperazione tra i due Paesi hanno continuato a svilupparsi negli ultimi 60 anni. Facendo eco al leader cinese, Mohamed ha accettato di collaborare con Xi per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi. (Cip)