Raggi: sentenza slitta ancora, sindaca in aula, ecco perché allontanai Raffaele Marra

- Si pensava che ormai tutto fosse stato detto in corte d'appello a Roma dove è in corso il processo alla sindaca Virginia Raggi tanto che oggi sarebbe dovuta essere giornata di sentenza. Invece la sindaca ha parlato raccontando la sua verità su quanto accaduto, nell'autunno del 2016, in merito alla nomina a vice comandante del fratello di Raffaele Marra, suo braccio destro. Una vicenda su cui la giustizia si è già espressa con una assoluzione nel processo di primo grado nel novembre 2018. Questa mattina mentre la procura generale chiedeva un rinvio, Raggi, assistita dall'avvocato Pier Francesco Bruno, si è offerta per fornire dichiarazioni spontanee alla Corte. "Secondo la procura - ha esordito la sindaca di Roma - avrei dichiarato il falso per coprire Raffaele Marra con il quale non avevo rapporti già da tempo e che già faceva ore di anticamera senza essere ricevuto". La vicenda è quella dell'avanzamento di carriera di Renato Marra che nel corso di un interpello interno diventa capo della direzione Turismo del Campidoglio con un cospicuo aumento di stipendio. La fase della vicenda "che mi riguarda - ha detto - va dal 27 ottobre all'8 novembre. Un tempo breve ma intenso con un crescendo di pressioni da parte dei sindacati e dei media". (segue) (Rer)