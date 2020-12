Raggi: sentenza slitta ancora, sindaca in aula, ecco perché allontanai Raffaele Marra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca ha sostenuto di aver avuto l'intenzione di "riallineare le posizioni dirigenziali con le competenze dei dirigenti stessi e creare una sinergia tra assessori e dirigenti" che agevolasse il lavoro politico e amministrativo. Una situazione complessa che tardava a trovare la quadra ma al ritorno dal viaggio della Memoria. "trovai il brogliaccio con le indicazioni degli assessori. Ricordo che facemmo la battuta su Renato Marra perché continuava a lavorare per Meloni (assessore a commercio e turismo). Trascrivo a penna i brogliacci scritti a matita e il 9 novembre firmo le ordinanze. Per me la vicenda era chiusa". Cominciano ad arrivare attacchi perché Renato Marra guadagna di più. Raggi, a premessa, ha ricordato come aveva già rifiutato una istanza per avanzamento di carriera del fratello del braccio destro perché era una "nomina non opportuna". Quindi, relativamente ai fatti di novembre 2016, ha detto di non sapere che "quel nuovo incarico avrebbe costituito anche l'innalzamento della fascia salariale e per questo me la presi con Antonio De Santis" , oggi assessore al personale del Campidoglio. (segue) (Rer)