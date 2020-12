Raggi: sentenza slitta ancora, sindaca in aula, ecco perché allontanai Raffaele Marra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inutile pensare a una revoca dell'ordinanza perché il suo ufficio le ha fatto notare che un eventuale ricorso al Tar avrebbe avuto successo. Per questo si è arrivati alla lettera dell'Enac che stigmatizzava il provvedimento di "promozione" di Renato, "firmato" anche dal fratello Raffaele Marra. Quel punto, sostiene la sindaca, di aver avuto lo spunto giusto per revocare la nomina. La Procura generale sostiene, invece, che l'artefice di quell'avanzamento professionale sia stato proprio Raffaele Marra e che Raggi abbia mentito per coprirlo. A sostegno di questa tesi, la pubblica accusa ha letto in aula, chiedendo spiegazioni direttamente all'interessata, alcuni messaggi intercettati tra Raggi e Raffaele Marra e in particolare quello inviato il 12 novembre 2016 su Telegram alle 2.37 di notte. Raggi scrive "Ciao, ma leggo dai giornali dell'aumento di stipendio di tuo fratello. Ma sta sempre con Adriano (Meloni)?". Il Pg si è chiesto quindi: "ma se questa procedura è stata gestita da lei, come mai fa questa domanda a Marra? E perché la fa a Marra e non a De Santis?". Il sindaco ha risposto di aver affrontato in prima battuta proprio il suo delegato al personale. "Non aveva capito", "nessuno mi aveva detto che avrebbe significato anche un aumento retributivo. Non lo fece Antonio De Santis con cui mi arrabbiai moltissimo, e non lo fece neanche Raffaele Marra. Anche per questo mi allontanai da lui". Elementi nuovi, secondo il Pg, per il quale è stato necessario chiedere un rinvio accordato dalla corte per sabato prossimo. (Rer)